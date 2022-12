Zwei Monate nach Entbindung: Mandy Moore arbeitet wieder!

Mandy Moore (38) braucht keine lange Pause! Die Schauspielerin und ihr Mann Taylor Goldsmith sind im vergangenen Oktober zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Oscar erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Nach der Entbindung ging die This Is Us-Darstellerin erst einmal in den Mutterschaftsurlaub, um die Zeit mit ihren beiden Söhnen genießen zu können. Doch nur zwei Monate nach der Geburt ihres Kindes kehrte Mandy wieder zu ihren Dreharbeiten zurück!

Auf Instagram postete die zweifache Mutter ein Bild vom Set für die zweite Staffel von "Dr. Death". Darauf sieht man sie gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Édgar Ramírez (45) zufrieden in die Kamera lächeln. Sie trug eine dunkle Winterjacke über einem weinroten Rollkragenpullover, während sich ihr Co-Star in einem braunen Mantel zeigte. "Tag eins ist im Kasten", schrieb die 38-Jährige zu dem Schnappschuss dazu.

Auch wenn Mandy bereits wieder arbeitet, ist ihr die Zeit mit ihren Söhnen August und Oscar sehr wichtig. So sprach die Schauspielerin in einem Interview mit Parents über ihre Auszeit nach der Geburt ihres jüngsten Sprösslings: "Mir jetzt die Zeit zu nehmen, um mich zu entspannen und einfach eine Familie zu sein – das ist etwas, das ich mit Gus nicht erleben konnte."

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

Instagram / mandymooremm Édgar Ramírez und Mandy Moore am Set von "Dr. Death"

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihren Kindern Oscar und August und ihrem Mann Taylor Goldsmith

