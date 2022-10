Mandy Moore happy: Sie ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Das sind freudige Nachrichten! Mandy Moore (38) und Taylor Goldsmith begrüßten im Februar 2021 ihren Sohn August Harrison auf der Welt. Doch damit nicht genug: Erst im vergangenen Juni verkündeten die This Is Us-Darstellerin und ihr Mann, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten – auch dieses Mal dürfen sich die Eltern über einen Jungen freuen. Nun war es auch endlich so weit: Mandy stellte nun stolz ihren Sohn Oscar im Netz vor!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige Schwarz-Weiß-Bilder, die sie unter anderem in einem Krankenhausbett zeigen. Die Schauspielerin hält dabei überglücklich ihr Neugeborenes auf dem Arm – auch Papa Taylor ist zu sehen, der den Blick gar nicht von dem Baby abwenden kann. "Oscar Bennett Goldsmith kam etwas verspätet, aber mit viel Gelassenheit", schrieb die zweifache Mama zu den Aufnahmen dazu und merkte an: "Jedes Sprichwort ist wahr: Unsere Herzen haben sich verdoppelt und die Unmittelbarkeit der Liebe ist verblüffend. Er ist unbeschreiblich und wir sind so dankbar für unsere vierköpfige Familie!"

Auf einem der Bilder ist Taylor sogar allein mit seinem Sohn Oscar zu sehen: Er sitzt oberkörperfrei auf einem Stuhl, während er den kleinen Jungen eng an seiner Brust hält und eine Hand schützend über seinem Kopf hält. Dabei sieht der frisch gebackene Zweifach-Papa ziemlich glücklich aus.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Baby, Oktober 2022

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith und sein Sohn Oscar

