Mandy Moore genießt Mutterschaftsurlaub mit Söhnchen Ozzie

Mandy Moore (38) scheint im Moment überglücklich zu sein. Im vergangenen Monat durften die Schauspielerin und ihr Mann Taylor Goldsmith ihren zweiten gemeinsamen Sohn in den Armen halten, dem sie den Spitznamen Ozzie gaben. Im Netz hält die frischgebackene Zweifachmama die Fans seitdem auch stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. Nun erzählte Mandy, dass sie die Zeit mit ihren beiden Söhnen sehr genieße.

Im Interview mit Parents schwärmte die 38-Jährige von ihrem aktuellen Mutterschaftsurlaub, der wesentlich länger sei als der nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Dadurch könne sie mehr Zeit mit ihren beiden Kindern verbringen, was der This Is Us-Star sehr zu schätzen wisse. "Mir jetzt die Zeit zu nehmen, um mich zu entspannen und einfach eine Familie zu sein – das ist etwas, das ich mit Gus nicht erleben konnte", stellte Mandy klar und fügte hinzu: "Ich genieße diese Momente sehr". Sie fuhr fort, dass es für sie "die perfekte Ausrede" sei, um einfach zu Hause zu bleiben und es sich gemütlich zu machen.

Anschließend erzählte sie zudem noch, dass sich ihr Erstgeborener langsam an seine Rolle als großer Bruder gewöhne. "Er fängt gerade erst an zu begreifen, dass es offensichtlich noch eine weitere Person im Haus gibt, die die Aufmerksamkeit beider Elternteile in Anspruch nimmt", schilderte sie. Der Einjährige sei dem Baby gegenüber jedoch sehr süß und sanft.

Instagram / mandymooremm Oscar Bennett Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Sohn Ozzie im November 2022

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

