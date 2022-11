"Avatar: The Way of Water": Offizieller Trailer ist draußen!

Der neue Trailer zur Fortsetzung von Avatar: Aufbruch nach Pandora gibt neue Hinweise! Das 3D-Abenteuer von Regisseur James Cameron (68) war 2009 bahnbrechend. Die dreidimensionale Animation hatte man zuvor so noch nicht gesehen. Der Streifen gilt deshalb bis heute als einer der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. 2022 kommt mit "Avatar: The Way of Water" endlich die langersehnte Fortsetzung. Nun gibt der offizielle Trailer tiefere Einblicke in die Handlung des zweiten "Avatar"-Teils!

Der neue Trailer zeigt, dass "The Way of Water" mehrere Jahrzehnte nach dem ersten Teil spielen wird. Protagonist Jake (Sam Worthington, 46) und seine Liebste, die Na'vi Neytiri (Zoe Saldana, 44) sind mittlerweile Eltern, die versuchen ihren Sprösslingen die Lektionen des Lebens mitzugeben. Doch ihr Frieden scheint gestört zu werden: Eine unbekannte Macht bedroht das ruhige Leben auf dem Planeten Pandora und die Familie scheint einem unausweichlichen Krieg gegenüberzustehen. Jake zerbricht im Clip einen menschlichen Schädel, was darauf hindeuten könnte, dass es sich wie bereits im ersten Teil bei den Gegnern um Menschen handelt.

Bereits im April lieferte der Regisseur auf der Disney D23 Expo erste Ausschnitte seines neuen Werkes. "Ich wollte, dass unsere Rückkehr nach Pandora etwas ganz Besonderes wird. Jede Einstellung ist für die größte Leinwand, die höchste Auflösung und das realistischste 3D konzipiert", erklärte er.

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana in "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

YouTube / 20th Century Fox Canada Szene aus "Avatar: The Way of Water"

SIPA PRESS/Action Press Szene aus dem Trailer zu "Avatar: The Way of Water"

