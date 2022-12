Wegen Prozessbeginn: Tory Lanez' Hausarrest wurde beendet

Tory Lanez darf sich vorerst wieder frei bewegen. Vor zwei Jahren verklagte Megan Thee Stallion den Rapper, da er angeblich zwei Mal auf sie geschossen haben soll. Nach einem weiteren Vorfall beschloss das Gericht im Oktober, den Musiker bis zu seinem Prozessbeginn unter Hausarrest zu stellen. Wie nun bekannt wurde, soll dieser jetzt beendet sein, damit Tory sich auf das kommende Verfahren gegen ihn vorbereiten kann.

Laut Rolling Stone habe das Gericht in Los Angeles am Montag beschlossen, den Hausarrest des 30-Jährigen zu beenden. Grund dafür sei, dass man sicherstellen wolle, dass der Rapper für die Prozessvorbereitung verfügbar ist. Die Kaution in Höhe von rund 335.000 Euro soll jedoch weiterhin bestehen bleiben, so die Entscheidung des zuständigen Richters.

Wie ein Insider dem Magazin verriet, solle der Prozess am 12. Dezember mit den Eröffnungsplädoyers starten. Es wird erwartet, dass auch Megan anwesend sein wird und vor Gericht ihre Aussage machen wird. Wie auch der Angeklagte wurde die Musikerin ebenfalls unter Hausarrest gestellt.

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Getty Images Tory Lanez, 2018

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

