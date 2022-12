Angel Carter nach Aarons Tod von "extremer Trauer" geplagt

Angel Carter (35) hat einen schweren Tag hinter sich. Vor wenigen Wochen verstarb Aaron Carter (✝34) ganz plötzlich. Der Sänger hinterließ seine Fans und seine Angehörigen in großer Trauer. Darunter ist auch seine Zwillingsschwester Angel. Am Mittwoch war der Geburtstag der beiden – für sie ein bittersüßer Tag. Anlässlich dessen drückte sie ihre Gefühle aus: Angel ist nach Aarons Tod in unerträglicher Trauer.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige ein langes Statement und bedankte sich für die Glückwünsche und die Anteilnahme der Fans. "Vor fast elf Jahren habe ich meine Schwester Leslie verloren. Ich erinnere mich, dass ich mich gebrochen und verwirrt fühlte [...] Und jetzt, über ein Jahrzehnt später, bin ich gezwungen, mich erneut mit der extremen Trauer über den Tod eines Geschwisterkinds auseinanderzusetzen. Diesmal ist es mein geliebter Zwilling Aaron", schrieb Angel außerdem rührend. Diese Trauer sei ihr definitiv zu viel: "Ich fühle mich zu jung, um die Last zu tragen, zwei meiner Geschwister zu verlieren."

Weiter packt die Mutter einer Tochter darüber aus, wie schlimm der Verlust ihres Bruders für sie sei. "Der Tod von Aaron war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe ihn geliebt, seit wir geboren wurden... Es fühlt sich an, als ob ein Stück meiner Seele weg ist", gab sie zu. Nun möchte Angel sich allerdings mehr für die Sichtbarmachung von psychischen Krankheiten einsetzen.

Anzeige

Instagram / angelcharissma Angel Carter mit ihrer Tochter

Anzeige

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de