Flirt mit Stefan Mross? Evelyn Burdecki spricht Klartext

Geht da etwa was? Erst im vergangenen Monat gaben Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) bekannt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Vor wenigen Tagen machten dann Flirt-Gerüchte um den Sänger und Evelyn Burdecki (34) die Runde. Die TV-Bekanntheit teilte Clips im Netz, in denen sie gemeinsam mit dem Schlagerstar zu sehen war. Doch was läuft da zwischen Stefan und der Blondine? Evelyn Burdecki klärte das jetzt auf.

Im Interview mit RTL brachte die 34-Jährige Licht ins Dunkle. Gegenüber Frauke Ludowig (58) gab die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin zu, dass sie gemeinsam mit dem Musiker unterwegs war. Bandeln sie etwa miteinander an? "Wir sind nur Kollegen", stellte Evelyn lachend klar. Die Frage, ob es bei ihrem Treffen auch zu einem Kuss kam, wollte der Reality-TV-Star jedoch nicht beantworten. "Hilfe", äußerte die Blondine lediglich und brach das Interview ab.

Doch nicht nur mit Evelyn wurde Stefan in den vergangenen Wochen gesichtet. Nur kurz nach der Bekanntgabe seiner Trennung, war der 47-Jährige das ein oder andere Mal in der Instagram-Story von Kate Merlan (35) zu sehen. So besuchten die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und der Sänger unter anderem gemeinsam einen Chiropraktiker.

Instagram / evelyn_burdecki Stefan Mross und Evelyn Burdecki im Dezember 2022 in Warschau

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

