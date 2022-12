Geht da mehr? Stefan Mross war mit Evelyn Burdecki unterwegs

Ob da wohl mehr läuft? Nach monatelangen Trennungsgerüchten bestätigten Stefan Mross (47) und seine Frau Anna-Carina Woitschack (30) Mitte November, dass sie sich nach zwei Jahren Ehe getrennt haben. Wenige Wochen nach dem Liebes-Aus hat die Sängerin schon einen neuen Mann an ihrer Seite: Sie hat sich in einen Musik-Manager namens Daniel verliebt. Bandelt Stefan nun ebenfalls mit einer anderen Frau an? Er war am Wochenende mit Evelyn Burdecki (34) feiern!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige nun einen Clip aus dem Explosion Club in Warschau, in dem sie zusammen mit dem Schlagerstar zu sehen ist. In dem Video stehen Stefan und die einstige Dschungelkönigin an der Bar und lächeln dabei glücklich in die Kamera. "Warschau, ich liebe dich", schrieb Evelyn dazu. Wenige Stunden später löschte sie das Posting aber wieder.

Doch warum halten sich die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker aktuell eigentlich zusammen in der polnischen Hauptstadt auf? Die beiden seien laut RTL für eine TV-Produktion nach Warschau gereist. Zu den Datinggerüchten schien sich Evelyn allerdings nicht äußern zu wollen. "Zum Projekt mit Mross gibt es nichts zu sagen", teilte ihr Management auf Nachfrage des Senders mit.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Münchner Oktoberfest 2017

Instagram / evelyn_burdecki Stefan Mross und Evelyn Burdecki im Dezember 2022 in Warschau

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

