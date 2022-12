Nach Doku-Veröffentlichung: König Charles erstmals gesichtet

König Charles (74) hat noch gut lachen! Heute wurden die ersten Folgen der heiß ersehnten Doku seines Sohnes Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (41) veröffentlicht. Besonders der amtierende König dürfte diesem Tag wohl mit Sorgen entgegengeblickt haben – immerhin haben sich Harry und Meghan in der Vergangenheit nicht mit negativen Enthüllungen über das Königshaus zurückgehalten. Nun absolvierte Charles den ersten Auftritt nach der Erscheinung.

In den ersten Folgen stichelt Harry bereits gegen seinen Vater und dessen Erziehungsmethoden. Noch scheint Charles aber völlig ruhig zu bleiben: Er traf sich mit freiwilligen Helfern in einem Gemeindezentrum in London. Auf den Bildern sieht man ihn freundlich lächelnd die Hände der Anwesenden schütteln. Auch im weiteren Verlauf der Veranstaltung wirkte er zwar etwas müde und nachdenklich – von Wut war bei diesem souveränen Auftritt jedoch noch keine Spur.

In der kommenden Woche werden die nächsten drei Folgen der Doku veröffentlicht. Erst dann könnte es für Charles auch ganz dicke kommen: Darin werden vermutlich der Megxit und die Rassismus-Skandale rund ums Königshaus thematisiert werden. Wegen der Unstimmigkeiten mit seinem Sohn soll der König sogar überlegen, dessen Familie die royalen Titel zu entziehen.

König Charles im Dezember 2022

König Charles im Dezember 2022

König Charles im Dezember 2022

