Schon zwei Kinder: Wollen Gerald und Anna Heiser noch mehr?

Ist die Familienplanung im Hause Heiser abgeschlossen? Bei Bauer sucht Frau lernte Anna Heiser (32) 2017 den Landwirt Gerald kennen und lebt seither mit ihm in Namibia. Schon im vergangenen Jahr durfte das Paar einen Sohn namens Leon begrüßen. Ende November folgte dann Töchterchen Alina Marikka. Die Kleine kam unerwartet früh zur Welt, ist aber wohlauf. Planen die frischgebackenen Zweifacheltern nun noch mehr Kinder?

Im Interview mit RTL warfen die beiden einen Blick in die Zukunft. Wollen Anna und Gerald weiteren Nachwuchs? In diesem Punkt scheinen sie sich noch nicht ganz einig zu sein. "Das Thema Nachwuchs ist, denke ich, bei uns abgeschlossen", merkte der TV-Bauer an. Seine Gattin ist davon aber wohl noch nicht ganz überzeugt. "Ich habe eigentlich immer gesagt, dass es vorbei ist nach zwei Kindern – aber wenn man sich das zuckersüße Püppchen anschaut…", hielt sich die 32-Jährige die Entscheidung noch offen.

Zunächst genießen Anna und Gerald jetzt aber die Kennenlernzeit mit ihrem neuesten Familienmitglied. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die 32-Jährige mit einem Update bei ihren Instagram-Followern. "Angekommen. Es war eine Achterbahn der Gefühle – Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Sorgen und unendliche Liebe – alles war dabei", schrieb sie.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser im September 2022

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

