US-Karriere? Diesen mega TV-Job könnte Motsi Mabuse bekommen

Könnte das ihr internationaler Durchbruch werden? Motsi Mabuse (41) ist aus der Jury von Let's Dance gar nicht mehr wegzudenken. Aber auch in Großbritannien hat sich die Südafrikanerin bereits einen Namen gemacht. Dort ist sie seit 2019 ebenfalls Jurorin bei der britischen Originalsendung Strictly Come Dancing. Nun könnte auch das Jury-Pult der amerikanischen Version Dancing with the Stars auf Motsi warten!

Bei "Dancing with the Stars“ ist ein Job in der Jury frei geworden. Denn Len Goodman gibt dort seinen Platz auf. Motsi könne da nun für frischen Wind sorgen! "Motsi ist eine freimütige und lebhafte Persönlichkeit. Sie wird im Vereinigten Königreich für ihren starken, unabhängigen Geist geliebt. Jemand, der für sich selbst einsteht“, schwärmt ein Insider gegenüber The Mirror. Auf Disney+ kann die Show gestreamt werden. Wegen des Wunsches der Firma nach mehr Diversität sei die Tänzerin eine gute Wahl für den Posten. Sollte die Wertungsrichterin tatsächlich den Job bekommen, könne es jedoch schwierig werden, auch die anderen beiden Sendungen unter einen Hut zu bekommen.

Demnächst sind Motsis Jury-Bewertungen jedoch erst einmal wieder in Deutschland gefragt. Denn mit einem festlichen Weihnachtsspecial von "Let's Dance" soll dieses Jahr bei RTL in die Feiertage getanzt werden! Am 23. Dezember kämpfen ehemalige Tanzpärchen der Show darum, „Christmas Dancing Star“ zu werden.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im Juni 2022

Getty Images Motsi Mabuse, Mai 2022

