"Bachelor in Paradise"-Traumpaar? Umut & Jana planen Zukunft

Wird es bei Umut (25) und Jana-Maria (30) wirklich ernst? Die Bachelor in Paradise-Villa ist voll, es werden keine neuen Kandidaten mehr einziehen. Das bedeutet, dass alle Paare, die sich zusammen gefunden haben, noch mal überdenken müssen, ob sie wirklich zusammen passen. Umut und Jana-Maria sind schon seit einigen Folgen ein Pärchen in dem Paradies. Und es scheint offensichtlich gut zu laufen. Denn sie schmieden schon gemeinsame Zukunftspläne.

In der neuen Folge am Donnerstag hatten Jana-Maria und Umut ein wundervolles Dream-Date und konnten sich dabei noch besser kennenlernen. Sie fanden verschiedene Rätsel vor, die sie zu unterschiedlichen Plätzen in der Stadt von Andalusien führten. Dabei hatten sie die Möglichkeit, romantische Film- und Gedichts-Szenen nachzustellen, wie beispielsweise den berühmten Spider-Man-Kuss. "Ich habe schon ein Kribbeln im Bauch", verriet Umut nach dem gemeinsamen Tag und flüstere seinem Crush zu: "Ich hab auch einfach die ganze Zeit Zukunftsbilder mit dir zusammen." An der Paradies-Bar offenbarte Jana-Maria den anderen Kandidaten dann auch: "Ich ziehe jetzt mit Umut nach Köln."

Die Reaktionen der anderen Bewohner waren etwas verhalten. Vor allem Mimi (28) schien sich sicher zu sein, dass die Beziehung der beiden nicht halten wird: "Ich glaube nicht, dass sie es ernst meinen. Das ist einfach nur so ein Spielchen." Jana-Maria war enttäuscht: "Lasst mich doch einfach träumen, lasst mich mein Leben genießen."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de