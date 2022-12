"Bachelor in Paradise”-Endspurt: Wer hat Pärchen-Potenzial?

Welche Bachelor in Paradise-Paare haben eine Zukunft? In der Kuppelshow ist so langsam Endspurt angesagt: Seit dem 3. November können die Zuschauer dabei zusehen, wie einstige Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer miteinander flirten und turteln, was das Zeug hält. Im Laufe der Show mussten einige bereits den Heimweg antreten – andere hingegen scheinen miteinander weiterhin anzubandeln. Wer hat eurer Meinung nach Pärchen-Potenzial?

In der vergangenen Nacht der Rosen mussten sechs Singles abreisen. Somit sind folgende Paare eine Runde weitergekommen: Umut Tekin (25) und Jana-Maria Herz (30) sowie Yannick Syperek und Michelle Gwozdz (28). Doch auch Alexander Golz (26) und Yasmin Vogt (24) sowie Danilo Sellaro und Christina Rusch (24) alias Shakira bleiben in der Liebesvilla und dürfen sich weiter kennenlernen.

Besonders Umut und Jana-Maria scheinen es miteinander ernst zu meinen. Die zwei genießen ein romantisches Date, später sprechen die beiden Turteltauben über ihre Zukunftspläne. Dabei scheint Jana einen Entschluss gefasst zu haben: Die 30-Jährige will für Umut von Marbella nach Köln ziehen. Was denkt ihr: Welche Kandidaten haben Pärchen-Potenzial? Stimmt hier in der Umfrage unten ab.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+

RTL Alexander Golz und Yasmin Vogt

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

