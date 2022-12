"Bachelor in Paradise"-Yasmin und Alex haben Darios Segen

Dario Carlucci (35) wünscht Yasmin Vogt (24) und Alexander Golz (26) nur das Beste! Bei Bachelor in Paradise hatte der Münchner für eine Menge Wirbel gesorgt. Eigentlich hatte er mit Yve angebandelt, doch als diese ein Date mit Neuzugang Alex hatte, kamen in ihm Zweifel auf. Er unterstellte ihr, sich mehr für den Blondschopf zu interessieren und verließ die Villa freiwillig. Nach seinem Abgang sind sich Yasmin und Alex tatsächlich nähergekommen – und Dario schwärmte nun sogar von diesem Anblick!

In seiner Instagram-Story sprach der 35-Jährige über die neueste "Bachelor in Paradise"-Folge. Darin ist unter anderem sein Ex-Flirt turtelnd mit Alex zu sehen. "Ich finde Yve und Alex zusammen richtig süß. Passen richtig gut zusammen, die zwei. Man merkt richtig, die Vibes zwischen beiden sind einfach da und ich fühle es und ich feiere das", schwärmte der einstige Bachelorette-Kandidat. Für ihn sei das auch Bestätigung, in der Show richtig gehandelt zu haben. "Mein Bauchgefühl täuscht mich nie", betonte Dario.

Dabei hatte Yasmin in der Sendung weniger schmeichelhafte Worte für Dario gefunden, nachdem dieser abgereist war. "Das ist ein toxischer Mensch, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich weine nicht wegen ihm, sondern ich weine ehrlich gesagt, weil mir gerade eine Last abfällt", hatte sie damals gegenüber Michelle Gwozdz (28) geklagt.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

