"Beziehung leidet": Kisu gibt ein Schwangerschafts-Update

Kisu (31) gewährt ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe erwarten derzeit ihr zweites Kind. Ihre Tochter Milena, die im November 2019 das Licht der Welt erblickte, darf sich somit auf ein Geschwisterchen freuen. Der anstehende Nachwuchs soll dann aber ihr letztes Baby sein – und am liebsten zu Hause entbunden werden. In der 17. Schwangerschaftswoche gab Kisu nun ein Update.

In einem Instagram-Beitrag berichtete die 31-Jährige, wie sie sich im Moment fühlt. "Die Wehwehchen aus dem ersten Trimester sind vorüber und gingen nahtlos in die Erkältungssaison über. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich keine Schwangerschaftsbeschwerden habe und somit die Kraft habe, um alles durchzustehen", schrieb sie. Ihre Partnerschaft kommt bei all dem Stress jedoch zu kurz. "Ich bin ehrlich: Die Beziehung leidet aktuell, wir haben unsere Prioritäten woanders. Aber die Hoffnung bleibt, denn es ist nur eine Phase", räumte die Influencerin ein.

Im kommenden Jahr will sich Kisu endlich etwas mehr Ruhe gönnen, die Sonne genießen und auch ohne Kind verreisen. "Ich möchte mir Zeiten nehmen, in denen ich meinem Baby Aufmerksamkeit schenken kann und mich mental auf die Geburt vorbereiten", erzählte sie und merkte an: "Das alles ohne Druck, denn Zeit zu nehmen für den Bauchbewohner heißt auch Zeit für mich nehmen."

Instagram / kisu Kisu und ihre Familie in Griechenland, 2022

Instagram / kisu Kisu im Dezember 2022

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

