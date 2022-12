So rührend nimmt Til Schweiger Abschied von Rainer Schaller

Til Schweiger (58) findet emotionale Worte! Mitte Oktober stürzte der Privatjet des McFit-Gründers Rainer Schaller (53) vor der Küste Costa Ricas ab. Nach einer schwierigen Suchaktion wurden der Unternehmer und sein Sohn schließlich für tot erklärt. Bereits kurz danach meldeten sich viele Stars zu Wort, um ihr Beileid auszudrücken. Auch Til war ein langjähriger Freund des Geschäftsmannes – im Netz verabschiedete er sich jetzt mit gefühlvollen Worten.

Auf Instagram richtete der Schauspieler nun emotionale Zeilen an seinen verstorbenen Kumpel. "Ich bin so unendlich stolz auf dich! Was du in deinem viel zu kurzen Leben erreicht hast, ist nicht in Worten zu erfassen", schrieb der "Keinohrhase"-Darsteller. Er fügte hinzu: "Du wirst immer ganz tief in meinem Herzen sein." Auch an Rainers Lebensgefährtin und seine Kinder dachte Til in seinem Post. "Meine Gedanken sind auch bei dir, du wundervolle Chrissie, bei Finja, Aaron, Markus und Rolf", betonte er.

Auch zu Rainers Trauerzeremonie vor wenigen Tagen fand Til wunderschöne Worte: "Mein Freund, es war so schön zu sehen, wie viele Menschen du berührt, inspiriert und mitgenommen hast!" Er fügte hinzu, dass viel geweint worden sei, dem Verstorbenen die Feier aber trotzdem gefallen hätte.

Getty Images Rainer Schaller bei einem Event in Madrid im Dezember 2021

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Rainer Schaller, Gründer der McFit-Studios

