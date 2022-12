Anna-Maria Ferchichi genervt: Drillinge heulen gleichzeitig

Anna-Maria Ferchichi (41) hat alle Hände voll zu tun. Die Schwester von Sarah Connor (42) und der Rapper Bushido (44) haben vor rund vier Monaten ihre Sachen gepackt und sind mit ihren acht Kindern nach Dubai ausgewandert. Mittlerweile hat sich die Großfamilie in ihrer neuen Heimat gut eingelebt, doch ganz stressfrei verläuft das Leben für die Mama trotzdem nicht: Immer, wenn Anna-Maria nach Hause kommt, fangen ihre Drillinge gleichzeitig an zu heulen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Brünette, wie Amaya (1), Naima (1) und Leonora (1) reagieren, wenn sie nach Hause kommt. "Ich war kurz beim Friseur. Die machen so ein Theater, weil alle gleichzeitig auf meinen Arm wollen und ich habe einfach keine Kraft mehr für alle drei gleichzeitig", erklärte die 41-Jährige. Diese Situation nerve und stresse die achtfache Mama sehr, vor allem weil es ihr so leidtue, wenn die Kleinen weinen.

Doch das ist nicht das Einzige, was Anna-Maria traurig stimmt: Sie hatte Naimas ersten freien Stand verpasst! "Klar bin ich traurig – ich wollte gleich eigentlich anfangen zu heulen, als ich es gesehen habe", hatte die Frau von Bushido vor wenigen Wochen ihren Fans erzählt. Doch der Rapper hatte seine Liebste aufgemuntert, indem er ihr sagte, dass Naimas erster Schritt viel wichtiger sei.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge Leonora, Naima und Amaya

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Töchterchen Amaya

