Kein Umzugsstress mehr: Anna-Maria Ferchichi ist erleichtert

So langsam kehrt Ruhe bei den Ferchichis ein. Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) haben vor drei Monaten einen großen Schritt gewagt: Sie sind gemeinsam mit ihren acht Kindern nach Dubai ausgewandert. Der Umzug gestaltete sich allerdings sehr anstrengend und nervenaufreibend für die Großfamilie – vor allem die Mama war total am Ende. Wie Anna-Maria nun verriet, ist jetzt alles geschafft, sodass die Familie endlich einen routinierten Alltag hat.

In ihrer Instagram-Story gab die achtfache Mutter ihren Followern ein Update über ihre Auswanderung nach Dubai. "So langsam kommen wir zur Ruhe nach dem ganzen Umzugsstress", erklärte die Frau von Bushido sichtlich erleichtert, während sie mit den Drillingen Naima (1), Amaya (1) und Leonora (1) unterwegs war. "Ich hab das Gefühl, wir fangen jetzt gerade an, nach drei Monaten einen normalen Rhythmus zu finden", berichtete die 41-Jährige.

Vor wenigen Tagen postete Anna-Maria sogar ein Bild mit der ganzen Familie. Dabei stehen die Mama und ihr ältester Sohn Montry, der aus einer früheren Beziehung stammt, sowie Bushido mit jeweils einem der Drillingsmädchen auf dem Arm in der hinteren Reihe. Vor ihnen grinsen Laila, Aaliyah, Djibrail und Issa in die Kamera.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Töchterchen Amaya

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido in Wiesbaden im November 2011

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de