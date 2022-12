Illegal veröffentlicht: R. Kelly wusste nichts von Album

Wer hat R. Kellys (55) Album veröffentlicht? Momentan sitzt der Sänger im Gefängnis. Wegen des Missbrauchs mehrerer Frauen wurde der "I Believe I Can Fly"-Interpret zu 30 Jahren Haft verurteilt. Obwohl der Musiker hinter Gittern sitzt, wurde kürzlich ein neues Album mit dem Titel "I Admit It" (zu Deutsch: "Ich gebe es zu") veröffentlicht. Wie das Album auf den Markt gelangen konnte, ist bisher unklar. Jetzt heißt es: R. Kelly selbst habe nichts damit zutun!

Wie TMZ berichtet, untersucht R. Kellys Anwaltsteam aktuell, wer das Album mit 13 Titeln in seinem Namen veröffentlichte. Offenbar brachte jemand unautorisiert ein Album in dem Namen des 55-Jährigen auf den Markt, um damit Geld zu verdienen. R. Kellys Anwältin Jennifer Bonjean gab an, dass er überrascht und verärgert über die Albumveröffentlichung gewesen sei.

Die Juristen prüfen momentan, wer Zugriff auf R. Kellys musikalische Arbeiten hat. Die Anwälte hätten bisher eine kleine Gruppe von Leuten unter Verdacht. Jennifer Bonjean erklärte, dass kurz nach R. Kellys Verhaftung im Jahr 2019 einige Computer aus seinem Studio gestohlen wurden, auf denen sich wohl unveröffentlichte Songs befanden. Ob der Diebstahl mit der Albumveröffentlichung in Verbindung steht, ist bisher unklar.

