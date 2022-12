Aus dem Knast? R. Kelly veröffentlicht unerwartet Musikalbum

Neue Schlagzeilen um R. Kelly (55)! Im vergangenen Juni fand der medienwirksame Prozess um den Musiker ein Ende: Der Musiker wurde wegen des Missbrauchs mehrerer Frauen zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Seitdem sitzt der "I Believe I Can Fly"-Interpret, der im September auch wegen Erstellung pornografischer Videos mit Minderjährigen schuldig gesprochen wurde, in Haft – unerwarteter Weise veröffentlichte R. Kelly jetzt aber neue Musik mit makaberen Inhalten!

Wie unter anderem TMZ berichtete, hat der Rapper sein neues Album "I Admit It" (zu Deutsch: Ich gebe es zu) unerwartet veröffentlicht: Die Platte enthält 13 Tracks, in denen R.Kelly unter anderem seine Handlungen rechtfertigt und die Anschuldigungen gegen ihn zurückweist. Auch gibt er eine Reihe von Dingen zu, die er in der Vergangenheit getan hat: "Ich habe mit ein paar Fans gefickt", heißt es unter anderem. Mit "und wenn ihr es wirklich wissen wollt – ihr Vater hat sie bei meiner Show abgesetzt" scheint der 55-Jährige zudem den Eltern seiner Opfer die Schuld geben zu wollen.

Wie genau R. Kelly das Album mit den makaberen Anspielungen auf diversen Streamingplattformen veröffentlichen konnte, ist bis dato unklar. So hatte Spotify bereits vor vier Jahren beschlossen, seine Musik nicht mehr zu bewerben, als die Vorwürfe, einen Sexkult zu betreiben, immer lauter wurden. Sowohl auf dieser Plattform als auch auf Apple Music ist das Album nicht mehr abrufbar.

Getty Images R. Kelly im September 2019

Getty Images R. Kelly vor Gericht

Getty Images R. Kelly am Leighton Criminal Court in Chicago im Mai 2019

