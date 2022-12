Nach Ski-Unfall: Manuel Neuer wurde mit Helikopter gerettet

Für Manuel Neuer (36) war es der Tiefpunkt eines enttäuschenden Dezembers! Der Nationalkeeper reiste mit großen Erwartungen zur Fußball-WM nach Katar. Doch die deutsche Auswahl scheiterte zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde. Im Ski-Urlaub kam es für den Torwart vom FC Bayern dann richtig dicke: Er stürzte schwer und brach sich den Unterschenkel. Jetzt wurden neue Details bekannt – Manuel musste mit dem Helikopter gerettet werden!

Wie Bild jetzt berichtete, sei Manuel bei seiner Abfahrt auf dem Roßkopf in den bayerischen Alpen knapp 200 Meter unterhalb des Gipfels gestürzt. In diesem unwegsamen Bereich habe es nur eine Möglichkeit gegeben, den Sportler in die Klinik zu bringen. "In dem Gelände war nur eine Bergung per Hubschrauber möglich", erklärte Lorenz Haberle von der Bergwacht Schliersee den Einsatz.

Der Unfallort habe abseits des Pistengebietes gelegen. Die Witterung sei zu dem Zeitpunkt nicht optimal gewesen, denn es habe relativ wenig Schnee gegeben. "Es gibt grundsätzlich viele Kriterien, die man vorher abklären sollte. Er war auch nicht der erste Verletzte in der Woche", schilderte der Bergwächter die Lage.

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer, Torwart

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer im Juni 2022 in New York

Getty Images Manuel Neuer im November 2022 in Katar

