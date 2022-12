Nach Stefan-Mross-Trennung: Anna-Carina turtelt mit Neuem

Anna-Carina Woitschack (30) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Schlagersängerin und Stefan Mross (47) gingen sechs Jahre lang gemeinsam durchs Leben, davon war sie sogar drei mit ihm verheiratet. Das Gesangs-Duo galt lange Zeit als unschlagbar, bevor sie im vergangenen November ihre Trennung voneinander bekannt gaben. Seitdem hat sich aber offenbar einiges getan: Anna-Carina teilte jetzt ein Foto aus den Bergen mit ihrem neuen Freund!

Die "Mach das nochmal mit mir"-Interpretin verbrachte nun gemeinsam mit ihrer neuen Flamme einen Urlaub in den Bergen. So zeigt ein Foto, das Bild vorliegt, die beiden Turteltauben in einer Gondel: Die Blondine trägt eine rote Winterjacke mit einer gleichfarbigen Mütze, während ihre Begleitung sich für eine schwarze Jacke, Mütze sowie Sonnenbrille entschieden hatte. In diesen Outfits schossen sie sichtlich glücklich ein Selfie, während sie an einer Seilbahn den Berg hochfuhren. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Mann um den Manager Daniel B..

Doch wie sieht es eigentlich im Liebesleben von Stefan aus? Anfang Dezember hatte Evelyn Burdecki (34) ein Video veröffentlicht, das sie gemeinsam mit dem 47-Jährigen in einem Club in der polnischen Hauptstadt Warschau zeigt. Auch wenn die Reality-TV-Bekanntheit danach klargestellt hat, dass sie und der Schlagersänger nur befreundet seien, tippen Fans auf eine Romanze zwischen den beiden.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschak, Ex-Frau von Stefan Pross

Instagram / evelyn_burdecki Stefan Mross und Evelyn Burdecki im Dezember 2022 in Warschau

