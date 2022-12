Nach Trennung von Mann: Emily Ratajkowski ist in Therapie

Emily Ratajkowski (31) musste in Sachen Liebe einen großen Rückschlag verkraften! Das Model hat im September die Scheidung von seinem Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) eingereicht. Der Grund: Der Filmproduzent, mit dem die Laufstegschönheit den kleinen Sohn Sylvester Apollo hat, soll ihr angeblich fremdgegangen sein. Die Trennung hat bei der Beauty offenbar Spuren hinterlassen. Emily hat sich aufgrund ihrer Angst vor dem Verlassenwerden in Therapie begeben.

In ihrem Podcast "High Low" sprach Emily jetzt ganz offen über ihre Ängste im Bezug auf Beziehungen. "Ich bin jetzt schon eine ganze Weile in Therapie", berichtete die 31-Jährige und betonte: "Für mich war es wirklich die Therapie, durch die ich gelernt habe, unabhängig zu sein und meiner Angst vor dem Verlassenwerden auf den Grund zu gehen." Zu Beginn sei sie ein ängstlicher Beziehungstyp gewesen, inzwischen fühle sie sich aber wie ein sicherer Beziehungstyp.

Zusätzlich arbeite Emily gemeinsam mit ihrem Therapeuten noch an einem weiteren Bereich in ihrem Leben, der ihr ganz besonders am Herzen liegt: Sie wolle nämlich eine sichere Bindung zu ihrem kleinen Sohnemann Sylvester Apollo aufbauen. Das gemeinsame Kind von ihr und ihrem Noch-Ehemann Sebastian ist inzwischen rund ein Jahr alt.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

