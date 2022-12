TikTok-Star Jasi_xx3 verrät das Geschlecht ihres Babys!

Darf sich ihre Tochter über eine Schwester oder einen Bruder freuen? Im August 2020 wurde die TikTok-Bekanntheit Jasi_xx3 (20) zum ersten Mal Mama: Im Alter von 17 Jahren bekam sie die kleine Eleyna. Doch bei einem Kind sollte es nicht bleiben – im Oktober verkündet der Netz-Star, dass ein zweites Baby auf dem Weg sei. Lange spannte sie ihre Fans nun auf die Folter: Jetzt verriet Jasi das Geschlecht ihres zweiten Babys!

In ihrem neuesten YouTube-Video verkündete die 20-Jährige, über welches Geschlecht sie und ihr Freund Mou sich freuen dürfen. Auf einer tollen Gender-Reveal-Party mit allen Freunden und Angehörigen durfte das Paar einen Schrank öffnen: Darin hingen viele rosafarbene Klamotten – Jasi und Mou dürfen sich also über ein weiteres Mädchen freuen. Vor Freude fielen sie sich in die Arme und Jasi verdrückte ein paar Tränchen.

"Wie ihr gesehen habt, war das für Mou und mich ein wirklich emotionaler Moment", schwärmte Jasi daraufhin in dem Video. Danach genossen sie mit den Gästen die rosafarbene Torte und feierten gemeinsam den Tag.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTokerin

Instagram / jasi_xx3 TikTokerin Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

