Nach Promi BB: Katy Karrenbauer bringt Buch über Vater raus

Katy Karrenbauer (59) erzählt von ihrem Vater. In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother gab Katy Karrenbauer viel über sich preis. Zum Beispiel sprach die Schauspielerin von ihren sexuellen Erfahrungen und thematisierte das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater. Jahrelang habe sie zu ihrem Papa keinen Kontakt gehabt, bis sie ihrer Stiefmutter am Sterbebett versprach, sich nach deren Tod um ihren an Demenz erkrankten Vater zu kümmern. Die Erlebnisse mit ihm verarbeitete Katy jetzt in einem Buch.

"Ich habe ein Buch geschrieben, wie mein Vater und ich durch seine Demenz zusammengekommen sind", erzählte Katy im Interview mit Promiflash. Das Buch heißt "Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater: Wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen". Darin berichtet die "Hinter Gittern"-Bekanntheit von heiteren und traurigen Geschichten, die sie mit ihrem demenzkranken Vater erlebte. Damit will die 59-Jährige vor allem auf das Thema Demenz aufmerksam machen.

"Menschen haben so viel Angst davor, ihre dementen Angehörigen zu betreuen, weil ein Mensch vor deinen Augen verschwindet. Es ist ein Appell, an das würdevolle Altern zu denken", teilte Katy gegenüber Promiflash mit.

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Katy Karrenbauer in Düsseldorf

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

