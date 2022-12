So bleibt Helene Fischer auf Weihnachtsmärkten unerkannt!

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Helene Fischer (38) zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der Welt. Mit ihren Hits wie "Atemlos durch die Nacht" oder "Herzbeben" schrieb sie sogar Musikgeschichte. Auch mit ihren Liveshows begeistert sie regelmäßig ihre Fans. Bei der Popularität der Sängerin lässt sich meinen, dass sie ständig auf der Straße erkannt wird. Helene hat jedoch nun ihren Trick verraten, um in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben!

Insbesondere auf Weihnachtsmärkte verschlage es die Schlagerikone des Öfteren. "Ich mische mich ganz normal unter die Menschen und mein Trick ist es, nicht zu sprechen", verrät Helene gegenüber RTL. Denn die Leute erkennen sie meist erst an ihrer berühmten Stimme! "Dann werde ich meistens auch gar nicht erkannt", berichtet die 38-Jährige von ihrem Trick, um mit niemandem direkt in Kontakt treten zu müssen. Schulterzuckend fügt sie hinzu: "Man kann mich dann schon auch überall finden auf Weihnachtsmärkten."

Bei "Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann" hat die "Liebe ist ein Tanz"-Interpretin schon einmal darüber geplaudert, wie sie in der Öffentlichkeit meist nicht erkannt wird. Sie schminke sich einfach nicht! "Ich sehe dann ja auch nicht aus, wie ich jetzt aussehe", erklärte sie. Denn kennen tut man Helene vor allem in ihren ausgefallen Bühnenoutfits. In einem Casual Look sei sie somit perfekt getarnt.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

Anzeige

Instagram / serenagoldenbaum Sängerin Helene Fischer mit ihrer Stylistin Serena Goldenbaum

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der Echo-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de