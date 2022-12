Weihnachtlich: Schwangere Chrissy Teigen bezaubert in Grün!

Chrissy Teigen (37) steht auf Farbe! Im August verkündete die Ehefrau von Sänger John Legend (43) überglücklich, dass sie wieder schwanger ist. Seither nutzt das Model jede Gelegenheit, seinen wachsenden Babybauch zu präsentieren. Ob nur in Unterwäsche oder in hautengen Kleidern – die Moderatorin weiß ihre Körpermitte gekonnt in Szene zu setzen! Nun scheint sich Chrissy mit ihrem Outfit auf die kommenden Feiertage einzustimmen. Für ein Event schlüpfte sie in einen grünen Zweiteiler.

Paparazzi lichteten die 37-Jährige am Sonntag gemeinsam mit ihrem Gatten in einem Einkaufszentrum in Los Angeles ab. Dort hatte das Paar ein Weihnachtsevent besucht. Für den festlichen Anlass wählte die zweifache Mutter ein lässiges Outfit in glitzerndem Grün. Sie begeisterte in einer weit geschnittenen Bluse sowie einer locker sitzenden Hose. Dazu kombinierte das Model rote Stilettos. Der Hingucker ihres Outfits waren die mit Federn verzierten Säume ihrer Ärmel und Hosenbeine.

Aber auch ihr Gatte John konnte sich sehen lassen. Der "All Of Me"-Interpret setzte ebenfalls auf einen farbenfrohen Look. In seinem roten Hosenanzug zog der 43-Jährige alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte der Sänger ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und schlichte schwarze Schuhe.

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend im Dezember 2022

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend, Dezember 2022

