Model Chrissy Teigen zeigt liebevoll ihren nackten Babybauch

Chrissy Teigen (37) zeigt sich superselbstbewusst. Das US-amerikanische Model ist seit dem Jahr 2013 mit dem Sänger John Legend (43) verheiratet. Sie haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder – Luna Simone (6), sechs Jahre alt, und Miles Theodore (4), vier Jahre alt. 2020 erlitt 37-Jährige eine Fehlgeburt – inzwischen ist sie wieder mit dem dritten Kind schwanger. Auf ihre Liebeskugel ist sie offensichtlich ziemlich stolz. Sie präsentiert sich halbnackt vor dem Badezimmerspiegel.

In ihrer Instagram-Story posiert die zweifache Mama vor einem Waschbecken in einer schwarzen Leggings. Dazu trägt sie einen beigefarbenen BH, der von einem jeansblauen Hemd umspielt wird. Ihren bereits riesig gewachsenen Bauch steht dabei deutlich im Vordergrund, denn er ist von keinem Stück Stoff bedeckt. Liebevoll hat sie eine Hand auf die Schwangerschaftsmurmel gelegt, mit der anderen Hand drückt sie den Auslöser der Handykamera. Ob das Bild nicht in den eigenen vier Wänden entstanden ist? Zumindest würde das erklären, wieso sie hier eine Gesichtsmaske trägt.

Auch sonst scheint Chrissy ihre Schwangerschaft nicht verstecken zu wollen. Regelmäßig postet sie Updates von ihrem Bauch, teilweise – wie in ihrer Story – auch leichter bekleidet. Beispielsweise posierte sie in den vergangenen Wochen lediglich im Morgenmantel bekleidet, der gerade so ihre Brüste bedeckte.

Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im September 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de