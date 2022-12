Im Glitzerkleid: Gina Rodriguez präsentiert ihren Babybauch

Gina Rodriguez (38) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Die Jane the Virgin-Darstellerin erwartet momentan ihr erstes Baby. Inzwischen hat sie schon einen Großteil der Schwangerschaft hinter sich gebracht, lange dürfte es bis zur Geburt nicht mehr dauern. Dementsprechend hat die Brünette schon einen ziemlich großen Babybauch. Und den setzte Gina nun in einem hellblauen schimmernden Kleid auf einem Event in Szene!

Bei den Childrens and Family Emmy Awards in Los Angeles strahlte Gina gemeinsam mit ihrem Babydaddy Joe LoCicero bis über beide Ohren für die Fotografen. Ihren kugelrunden Babybauch präsentierte die Schauspielerin in einem bodenlangen Glitzerkleid in einem hellen Blau – dabei streichelten die 38-Jährige und der werdende Vater ihre gewölbte Körpermitte liebevoll.

Wenn die Geburt des Babys dann tatsächlich ansteht, kann Gina sich offenbar auf ihren Partner verlassen – der macht nämlich momentan eine Ausbildung zur Doula, einem Geburtsbegleiter, wie die werdende Mama Entertainment Tonight verriet. "Er ist eindeutig meine bessere Hälfte. Also ich hoffe, dass er einfach da reingeht und unser Baby rausholt", erzählte sie im August.

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez im Dezember 2022 in Los Angeles

Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez

