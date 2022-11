Superselten! Gina Rodriguez präsentiert ihren XXL-Babybauch

Gina Rodriguez (38) gewährt einen seltenen Einblick in ihre Schwangerschaft! Die Jane the Virgin-Bekanntheit und ihr Mann Joe LoCicero erwarten derzeit ihr erstes Baby. Auf die Ankunft ihres neuesten Familienmitglieds bereitet sich nicht nur die werdende Mutter vor: Ihr Gatte will sogar selbst Geburtshelfer werden. Lange kann es bis zur Entbindung nicht mehr dauern. Im Netz präsentierte Gina nun ihren runden Babybauch!

Via Instagram teilte die 38-Jährige einen schönen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Partner in der Natur zu sehen ist. Gina posiert darauf in einem lockeren weißen Kleid, das den Blick auf ihre Körpermitte freigibt, während Joe liebevoll seine Hand auf ihren Bauch legt. "Nur wir drei", schrieb der Serienstar dazu. Die Follower sind von dem Anblick total begeistert und schwärmen in der Kommentarspalte: "Du siehst bezaubernd aus. Du wirst die wundervollste Mutter."

Ansonsten ist von Ginas Schwangerschaft im Netz allerdings nicht viel zu sehen. Vor vier Wochen veröffentlichte die Darstellerin jedoch ein Foto, auf dem sie mit ihrem Hund am Strand zu sehen ist und dabei ihren nackten Bauch zeigt. "Mit meinem ältesten Baby und meinem neuesten Baby", notierte sie dazu.

Getty Images Gina Rodriguez und ihr Ehemann Joe LoCicero im November 2019

Getty Images Gina Rodriguez und ihr Mann Joe LoCicero

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez im Oktober 2022

