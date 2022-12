Mit Rose: Loris Karius spaziert mit Diletta durch Mailand

Loris Karius (29) genießt jeden Moment mit seiner neuen Freundin! Der Fußballprofi hat anscheinend eine neue Frau an seiner Seite: Diletta Leotta (31). Die Romanze der beiden ist wohl noch ganz frisch – seit Oktober sollen der Ex-Partner von Sophia Thomalla (33) und die Fernsehmoderatorin gemeinsam durchs Leben gehen. Erst vor Kurzem turtelten die zwei in Miami – nun wurden Loris und Diletta in Mailand gesichtet!

Paparazzi lichteten das Paar in Mailand ab. Die beiden flanierten mit einem niedlichen Vierbeiner gemütlich durch die Stadt. Loris trug ein sportliches Outfit, Diletta war in einen kuscheligen Mantel gehüllt. Den Look pimpte sie mit einer coolen Sonnenbrille und einer lässigen Mütze – sowie einer roten Rose. Ob der Blondschopf diese etwa für seine Angebetete besorgt hat?

Die Fans der beiden scheinen von der Turtelei auf jeden Fall angetan zu sein. "Was hat Karius denn da für einen Fang gemacht? Viel Glück", schrieb beispielsweise eine Followerin unter einen Instagram-Beitrag von der schönen Blondine.

