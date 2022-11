Im Urlaub: Loris Karius knutscht mit seiner neuen Freundin

Loris Karius (29) ist über beide Ohren verliebt. Der Fußballprofi genießt derzeit eine Auszeit in Miami – und das nicht alleine. Zusammen mit seiner neuen Flamme Diletta Leotta (31) hat er eine romantische Zeit. Die zwei sollen sich bereits seit Oktober daten und scheinen nun auch kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen zu wollen: Loris und Diletta knutschten innig am Pool ihres Hotels.

Fotografen erwischten Loris und Diletta gestern Nachmittag bei einem gemütlichen Tag am Pool. Die beiden genossen die Sonnenstrahlen auf den Liegen und verzogen sich ab und zu auch ins kühle Nass. Im Wasser konnten sie dann offenbar die Finger nicht mehr voneinander lassen und turtelten hemmungslos. Geknutscht wurde eine Menge im Pool und am Beckenrand. Wie es scheint, ist der Torwart mit der gebürtigen Italienerin so glücklich, dass er sich nicht mehr verstecken möchte.

Bereits vor einigen Tagen zeigte sich das Paar sehr vertraut am Strand von Miami und wagte auch hier nur gemeinsam den Weg in das Meer. Loris hielt seine Liebste an der Hand, während sie in die Wellen wateten. Am Ende des Tages wurden die beiden dann auch bei einem romantischen Dinner fotografiert.

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta in Miami 2022

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta, 2022

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius, November 2022

