Neue Staffel: Konny und Manu Reimann gehen auf große Reise!

Die Reimanns entdecken ihre Wahlheimat! 2004 wanderten Konny (67) und seine Frau Manu (54) von Hamburg in die USA aus. Seit 2013 kann man sie in ihrer eigenen Fernsehsendung in ihrem Alltag dort begleiten. Auch zahlreiche Specials wurden rund um die beliebten Auswanderer schon gedreht – und jetzt werden die beiden wieder bei der Verwirklichung eines Lebenstraums begleitet: In der neuen Staffel "Willkommen bei den Reimanns" reisen Konny und Manu quer durch die USA!

Wie DWDL berichtete, träumen die beiden schon lange davon, jeden US-Bundesstaat einmal zu besuchen – und das machen sie jetzt mit einem Roadtrip wahr! Unter anderem werden Konny und Manu bei ihrer Reise durch Amerika die längste Zipline der USA und die Niagarafälle besuchen. Ein besonderes Highlight stellt allerdings Konnys Geburtstagsgeschenk dar: Der Spaziergang auf dem Flügel eines fliegenden Flugzeugs. Ab dem 8. Januar 2023 kann man die Eheleute dann um 20:15 Uhr immer sonntags auf Kabel Eins bei ihrem Abenteuer begleitet, Joyn zeigt die Folgen sogar schon ab dem 25. Dezember.

Konny und Manu stürzen sich also gemeinsam in ein riesiges Abenteuer und stellen damit sicher auch ihre Liebe auf die Probe. Zuletzt wurden immer mehr Gerüchte laut, dass die TV-Bekanntheiten sich getrennt haben sollen. Manu stritt das bisher aber vehement ab.

