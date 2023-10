Konny Reimann wurde von gewalttätigem Stiefvater verprügelt

Er hat eine schwere Zeit durchgemacht! Konny Reimann (68) und seine Frau Manuela (55) sind durch ihre eigene TV-Show "Die Reimanns" bekannt geworden. Dort ist der sympathische Auswanderer nicht nur mit seinen handwerklichen Fähigkeiten, sondern vor allem durch seine lustige Art aufgefallen. Doch das war nicht immer so: Er machte schon früh Erfahrungen mit Gewalt. Konny wurde von seinem Stiefvater geschlagen.

In ihrer Autobiografie "Einfach machen" blickt das Ehepaar auf die vergangenen Jahre zurück. Seine Mutter hatte ihn mit nur 16 Jahren zur Welt gebracht. "Die erste männliche Figur, die ich bewusst wahrnahm, war mein Stiefvater Uwe. Er war […] kein guter Mensch", erinnert er sich. Über ihn schreibt Konny: "Das Verprügeln war bei uns an der Tagesordnung." Irgendwann sei er fast resistent geworden: "Diese Gewalt fand so oft statt, ich kann mich erinnern, dass die Schläge irgendwann gar nicht mehr wehtaten. Ich ließ das einfach immer wieder über mich ergehen. […] Einmal schlug er mir seine Faust so brutal ins Gesicht, dass sogar Blut an die Wand spritzte."

Seine Mutter habe nichts dagegen unternommen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Stiefvater auch meine Mutter schlug, ich vermute aber stark, dass es so war", berichtet der 68-Jährige. Irgendwann schaffte er es, sich gegen seinen Stiefvater zu behaupten. Mit 17 Jahren fing Konny mit Karate an und konnte ihm somit die Stirn bieten. "Wenn du mich jetzt schlägst, dann schlag’ ich zurück. […] Das alles hat ihn aber anscheinend so beeindruckt, dass er tatsächlich nicht zuschlug", erklärte er weiter.

Anzeige

Instagram / manuelareimann Manu und Konny Reimann, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Kabel Eins / Lucie Silveira Manuela und Konny Reimann auf Hawaii

Anzeige

Instagram / jason_reimann90 Manu und Konny Reimann mit ihrem Sohn Jason und seinen Kindern Oliver und Kealan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de