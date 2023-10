Abrechnung: Konny Reimann findet Wendler "unfassbar dumm"!

Konny Reimann (68) lässt kein gutes Haar an Michael Wendler (51). Der einst gefeierte Schlagersänger ist in den letzten Jahren wegen seiner Verschwörungstheorien in Verruf geraten. 2018 hatte er noch mit dem Kult-Auswanderer für "Konny goes wild" vor der Kamera gestanden. Die Zusammenarbeit war offenbar nicht nach dessen Geschmack, wie nun herauskommt: In seiner Biografie rechnet Konny eiskalt mit dem Wendler ab!

"Es gab nur einen einzigen […] Promi, der sich so daneben benahm, dass er mich wirklich zur Weißglut brachte. Respektlos, arrogant, hintertrieben, mir würden wohl noch zehn weitere unschöne Adjektive für ihn einfallen", schreibt Konny in seinem Buch "Einfach machen", das Bild vorliegt. Den Musiker nennt er dabei stets nur "den Hafensänger" – er sei "unfassbar dumm", "betrügerisch" und "unverschämt". Michael habe in dem Survivalformat nicht im Team gearbeitet und sich extrem arrogant verhalten. "Das alles zusammen und noch einiges mehr sind also die Gründe, warum er der einzige Mensch ist, dem ich niemals eine zweite Chance geben würde", resümiert die TV-Bekanntheit.

Der Wendler sieht das alles mal wieder ganz anders. "Herr Reimann berichtet in unfassbarer Weise unwahr, um sein Buch scheinbar interessanter zu machen", betont er. Die Vorwürfe, Müll in der Natur vergraben und sich heimlich Essen gekauft zu haben, streitet Michael ab – Konnys Behauptung, er habe sich mit Trinkwasser die Haare gewaschen, stimme aber: "Das war meine Sache, denn ich habe ja schließlich selber die Wasserkanister meilenweit geschleppt."

Michael Wendler, Sänger

Konny und Manuela Reimann im Juli 2021

Michael Wendler, August 2017

