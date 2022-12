Sextape-Skandal: Stephen Bear wurde schuldig gesprochen!

Ein Urteil ist gefallen! Stephen Bear (32) ist im britischen Reality-TV bekannt. Der Trash-TV-Darsteller sorgte zuletzt aber eher mit einem Gerichtsprozess für Aufruhr. Er soll sich und seine TV-Kollegin Georgia Harrison beim Sex gefilmt und das Tape sogar veröffentlicht haben – das offenbar aus Rache. Georgia erzählte während des Prozesses bereits, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert habe. Nun gibt es Konsequenzen für Stephen: Er wurde schuldig gesprochen!

Unter anderem berichtete The Mirror: "Nach einer Verhandlung vor dem Chelmsford Crown Court wurde Bear heute mehrheitlich des Voyeurismus und in zwei Fällen der Veröffentlichung privater sexueller Fotos und Filme mit der Absicht, Schaden anzurichten, einstimmig für schuldig befunden", hieß es in einem Statement. Während das Urteil vorgelesen wurde, soll Stephen relativ still gewesen sein. Danach äußerte er sich aber doch noch: "Von Anfang an war es nie ein fairer Prozess, ich war zum Verlieren verdammt."

Vergangene Woche berührte Georgia mit ihrer emotionalen Aussage: "Ich möchte nicht, dass dies jemals wieder einer anderen Frau passiert. Ich bin verletzt, ich bin wütend. Ich verdiene Gerechtigkeit für das, was ich durchgemacht habe, und er verdient Konsequenzen." Und tatsächlich muss Stephen jetzt die Konsequenzen tragen.

Getty Images Stephen Bear, UK-"Ex on the Beach"-Star

Instagram / stevie_bear Reality-TV-Star Stephen Bear

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

