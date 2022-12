Wegen Vorwürfen: Weihnachtsshow der Backstreet Boys abgesagt

Schlechte Nachrichten für die Fans der Backstreet Boys! Der ehemalige Teenie-Star Nick Carter (42) wurde vor wenigen Tagen mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der Sänger wird beschuldigt, ein 17-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben, als die Band 2001 auf Tournee war. Nick widersprach zwar den Behauptungen. Dennoch haben die Anschuldigungen Folgen für die Band – denn ihr bereits im Voraus abgefilmtes Weihnachtskonzert wurde gestrichen!

Das Weihnachtsspecial der fünf Künstler wird nach den Vorwürfen gegen Nick nicht mehr vom amerikanischen Fernsehsender ABC ausgestrahlt, wie Variety nun bestätigte. "A Very Backstreet Holiday" sollte am 14. Dezember ausgestrahlt werden, wurde jetzt aber aus dem Programm genommen. In der Show sollten die Bandmitglieder Hits aus ihrem 10. Album "A Very Backstreet Christmas" performen. Auch Superstars wie Seth Rogen (40) und Meghan Trainor (28) sollten wohl auftreten.

Nicks Anwalt Michael Holtz äußerte sich bereits zu den Anschuldigungen. "Diese Behauptung über einen Vorfall, der angeblich vor mehr als 20 Jahren stattgefunden hat, ist nicht nur rechtlich unbegründet, sondern auch völlig aus der Luft gegriffen", erklärte er gegenüber Variety. Zudem soll die Klägerin schon seit mehreren Jahren unwahre Behauptungen über Nick öffentlich äußern.

Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im März 2019

Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im September 2019

Anzeige

Getty Images Nick Carter, Backstreet-Boys-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de