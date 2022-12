Fürstin Charlène spricht offen über ihren Gesundheitszustand

Fürstin Charlène (44) gibt ein Update. Vergangenes Jahr machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Die Ehefrau von Fürst Albert II. von Monaco (64) hatte sich während eines Heimaturlaubs in Südafrika eine schwere Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen. Auch zurück in Monaco ging es der zweifachen Mutter nicht besser und sie musste erneut in eine Klinik eingeliefert werden. Das ist inzwischen rund ein halbes Jahr her. Nun verriet Charlène, wie es derzeit um ihre Gesundheit steht.

"Ich nähere mich der Zukunft, Schritt für Schritt, einen Tag nach dem anderen", erklärte die 44-Jährige jetzt in einem Interview mit Monaco-Matin. Anders als noch im Frühjahr fühle sich die Fürstin inzwischen schon sehr viel besser. Dennoch brauche es offenbar noch einige Zeit, bis die einstige Profisportlerin wieder völlig zu Kräften kommt.

Während die Zwillingsmutter versucht hatte, sich im vergangenen Jahr in ihrer Heimat auszukurieren, machten immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Aus zwischen ihr und dem monegassischen Fürsten die Runde. Ob die Spekulationen wahr sind, könnten die Fans der Blondine schon bald erfahren. Denn der Journalist Thomas Pernette hat gegenüber der französischen Gala ausgeplaudert: Charlène könnte – wie bereits Prinz Harry (38) – schon bald ihre Memoiren veröffentlichen.

ActionPress / Maria Laura Antonelli / AGF/ SIPA Fürstin Charlène im Vatikan

Getty Images Fürstin Charlène, November 2022

Getty Images Fürstin Charlène im Juni 2022

