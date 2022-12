Günther Jauch läuft im Januar bei RTL auf Dauerschleife!

Fans dürfen sich im neuen Jahr auf eine Menge Günther Jauch (66) im TV freuen! Der Moderator ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Fernsehbranche wegzudenken – alleine seine vermutlich beliebteste Sendung Wer wird Millionär? moderiert der Journalist schon seit 1999. Auch heute ist er fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Das spiegelt sich in dem TV-Programm für Januar wider: Acht Tage in Folge wird der Quizmaster zur Primetime zu sehen sein!

Wie DWDL berichtet, wird Günther Jauch im Januar ziemlich oft über den heimischen Bildschirm flimmern. Am 7. und 8. Januar wird er gleich zweimal hintereinander Denn sie wissen nicht, was passiert moderieren – und vom 2. bis zum 6. Januar sowie am 9. Januar gibt es "Wer wird Millionär?" im Fernsehen. Die Zuschauer dürfen sich also über eine aufregende Woche freuen.

In einer Sendung mussten die Fans jedoch auf den gebürtigen Münsteraner verzichten: 25 Jahre lang hatte der 66-Jährige durch den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" geführt – in diesem Jahr traten Thomas Gottschalk (72) und Karl-Theodor zu Guttenberg (51) die Nachfolge an.

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

RTL / Frank Hempel Günther Jauch, Moderator

RTL / Hempel/Gregorowius Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg, "Menschen, Bilder, Emotionen"-Moderatoren

