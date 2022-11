Nach Jauch-Aus: Sie moderieren "Menschen, Bilder, Emotionen"

Sie treten Günther Jauchs (66) Nachfolge an! 25 Jahre lang führte der Moderator durch den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Im vergangenen Jahr war damit aber Schluss. In seiner letzten Ausgabe wurde ihm ein gebührender Abschied bereitet. Der Tennisstar Alexander Zverev (25) überreichte ihm zum Beispiel seinen Olympiaschläger. Zudem bekam Günther Überraschungsanrufe von Thomas Müller (33), Barbara Schöneberger (48) oder Thomas Gottschalk. Letzterer tritt nun auch in seine Fußstapfen – zusammen mit einem ehemaligen Politiker!

Wie RTL nun bekannt gab, wird der Wetten, dass..?-Star die Sendung am 11. Dezember mit dem einstigen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (50) moderieren. Dabei lassen sie die Ereignisse des Jahres Revue passieren und begrüßen Menschen, die Besonderes gemacht oder erlebt haben. Dazu gehören unter anderem die Sängerin Sarah Connor (42), der aktuelle Finanzminister Christian Lindner (43), der Lotto-Millionär Chico oder der Musiker Marius Müller-Westernhagen (73).

Günther hatte sich im vergangenen Jahr rührend bei den Zuschauern des Formats verabschiedet. "Es war eine ganz schöne Zeit und immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war, weil ich wusste: Das muss was werden", betonte der Potsdamer.

