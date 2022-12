Loris Karius und seine Freundin Diletta turtelnd gesichtet

Loris Karius (29) und Diletta Leotta (31) verstecken ihre Liebe nicht mehr! Seit ein paar Wochen wird der Ex von Sophia Thomalla (33) immer wieder an der Seite der italienischen Sportmoderatorin gesichtet – offenbar sind die beiden ein Paar! Zwar haben sie ihre Beziehung bisher nicht offiziell gemacht, aber Sichtungen wie diese sind wohl Bestätigung genug: Loris und Diletta wurden jetzt turtelnd in Italien entdeckt!

Paparazzi lichteten das Pärchen am Dienstag unterwegs in Mailand ab. Warm angezogen spazierten die beiden durch die Straßen der Großstadt – dabei hielten Loris und Diletta ständig Körperkontakt und machten zwischendurch sogar Knutschpausen. Besonders süß: Der Profi-Fußballer trug teilweise sogar den kleinen Hund seiner Freundin unterm Arm.

Auch im Liebesleben von Loris' Ex Sophia läuft es rund! Die Moderatorin ist seit einem Jahr mit dem Tennis-Star Alexander Zverev (25) zusammen. Vor ein paar Tagen widmete sie ihm eine rührende Liebeserklärung auf Instagram: "Alex, du bist wunderschön – von innen und von außen."

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius in Mailand

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius

Instagram / ClwjvHKNou1 Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2022

