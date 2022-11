Liebesurlaub? Loris Karius und Diletta planschen in Miami

Loris Karius (29) und Diletta Leotta (31) scheinen ihre neue Liebe in vollen Zügen zu genießen. Der Fußballprofi wirkt, als sei er wieder bis über beide Ohren verliebt, nachdem er und seine Ex Sophia Thomalla (33) sich getrennt hatten. Der Sportler wurde nämlich beim heimlichen Fremdflirten erwischt. Diletta hat damit aber wohl kein Problem, denn die Sportmoderatorin und der Torwart zeigen ihre Zuneigung inzwischen ganz offen. Jetzt sind die beiden sogar zusammen in den Liebesurlaub geflogen.

In Miami genießt das Paar einen spaßigen Tag am Strand. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden im kühlen Nass rumalbern. Hand in Hand laufen die beiden ins erfrischende Meer und lachen dabei immer wieder ausgelassen. Später cremt die Blondine ihren Freund liebevoll mit Sonnenschutz ein, bevor die zwei vergnügt in die Kamera grinsen und winken.

Auch den Abend verbrachten Loris und Diletta zusammen. Die beiden wurden bei einer romantischen Date-Night in Miami gesichtet. Während der Kicker einen grauen Anzug lässig mit einem schwarzen T-Shirt kombinierte, entschied sich seine Liebste für ein cremefarbenes Kleid, das ihre Figur perfekt zur Geltung brachte.

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius, November 2022

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta, November 2022

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta, November 2022

