Nach Doku: Harry und Meghans Biograf plant Enthüllungsbuch

Holt Omid Scobie zum nächsten Schlag aus? Der Autor ist immer ganz nah dran an Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). Ihren Rückzug aus dem royalen Geschehen begleitete er in seinem Buch "Finding Freedom". Seitdem gibt er immer wieder seine Einschätzungen dazu ab, wie sich die Lage zwischen den Wahlkaliforniern und dem britischen Königshaus verändert. Jetzt plant Omid eine neue Veröffentlichung: In einem Buch will er offenbar die Abläufe in der königlichen Familie offenlegen.

Wie es in einer Beschreibung des Verlages Harper Collins heißt, werde der Titel des Buches "Endgame" lauten. Darin würden die Vorgänge nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) beleuchtet: "Der Tod der Queen hat den Schutzschild um die berühmteste Familie der Welt abblättern lassen. Eine lange schwelende Krise der britischen Monarchie bricht sich Bahn." Omid ziehe in seinem Buch den Vorhang zurück, um das Chaos innerhalb des Königshauses zu zeigen, hieß es weiter.

Schaden wolle Omid der britischen Krone mit seinem Buch allerdings nicht, geht weiter aus der Beschreibung hervor – vielmehr gehe es ihm darum, die Menschen aufzurütteln: "Es ist eine Art Endspiel für die Monarchie. Haben sie das Zeug dazu, es zu gewinnen?"

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Royal-Experte

ISABEL INFANTES / POOL / AFP/ Getty Images Prinz Harry, König Charles und Queen Consort Camilla

