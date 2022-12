Netflix plant eine britische Version von "Selling Sunset"!

Selling Sunset-Fans aufgepasst! Die Netflixserie rund um das Maklerbüro von Jason (45) und Brett Oppenheim (45) in Los Angeles ist zu einem wahren Hit geworden. Nicht nur die luxuriösen Häuser, die immer wieder hochkarätigen Interessenten präsentiert werden, beeindrucken die Fans. Auch die privaten Probleme von Christine Quinn (34), Chrishell Stause (41) und Co. ließen die Leute einschalten. Die Show ist sogar so erfolgreich, dass es einen neuen Ableger geben soll: Dieses Mal geht es um die Makler in Großbritannien!

Wie The Sun berichtete, hat der Streaminganbieter bereits eine britische Version von "Selling Sunset" in Auftrag gegeben. In "Super Prime London" sollen eine Londoner Immobilienagentur mit superreichen Kunden und einer Reihe exzentrischer Makler begleitet werden. "Ob das Gleiche in London ohne die milden Temperaturen und die Aussicht auf Hollywood erreicht werden kann, bleibt abzuwarten – aber es wird viel Spaß machen, es zu beobachten", meinte eine Quelle aus den TV-Kreisen und betonte: "Auf jeden Fall könnten Immobilienmakler hier in Großbritannien einen Imagegewinn gebrauchen." Es wird vermutet, dass die Dreharbeiten für den Sommer angesetzt sind.

"Selling Sunset" hat sogar schon mal ein Spin-off bekommen. Jason Oppenheim wollte expandieren und eröffnete ein Maklerbüro in Newport Beach. Um die Makler in diesem Büro geht es in "Selling the OC". Die erste Staffel startete im August dieses Jahres auf Netflix.

Instagram / jasonoppenheim "Selling Sunset"-Crew

Brett und Jason Oppenheim im September 2022

Der Cast von "Selling the OC"

