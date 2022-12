Tod von DJ "tWitch": Ellen DeGeneres' Herz ist gebrochen

Ellen DeGeneres (64) ist in tiefster Trauer nach dem Tod von Stephen "tWitch" Boss (40). Der beliebte DJ, Entertainer und Moderator, der durch seine regelmäßigen Auftritte in der Talkshow von Ellen bekannt geworden war, verstarb am gestrigen Abend mit 40 Jahren. Er erlag einer Schussverletzung, die er sich offenbar selber hinzugefügt hatte. Jetzt nimmt die langjährige Freundin und Kollegin mit rührenden Worten Abschied von dem Musiker.

Die 64-Jährige verband eine enge Freundschaft mit dem Verstorbenen. Auf Instagram meldete Ellen sich jetzt zu Wort. "Ich bin untröstlich. tWitch war pure Liebe und Licht", schrieb sie. "Er war meine Familie, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Ich werde ihn vermissen. Bitte sendet eure Liebe und Unterstützung an Allison und seine wunderbaren Kinder - Weslie, Maddox und Zaia", fügt die Komikerin hinzu.

Stephens Frau Allison Holker war laut TMZ bereits am Dienstag völlig aufgelöst in einer Polizeistation in Los Angeles aufgetaucht, weil ihr Mann offenbar von zu Hause verschwunden war. Später am Tag wurde der 40-Jährige tot in einem Hotel aufgefunden.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2022

Getty Images Stephen Boss mit Frau und Kindern

