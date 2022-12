Ellen DeGeneres' DJ Stephen "tWitch" Boss (40) ist tot!

Schock-Nachricht aus den USA! Stephen "tWitch" Boss (40) war ein beliebter DJ, Entertainer und Moderator – der durch seine regelmäßigen Auftritte in der Talkshow von Ellen DeGeneres (64) groß geworden ist. Auch mit seinen lustigen Videos im Netz erreichte der US-Amerikaner eine Menge Leute: 3,2 Millionen Menschen schauten sich seinen Content an. Doch seine Fans müssen jetzt ganz stark sein: Stephen "tWitch" Boss ist tot. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Das berichtet nun TMZ bezugnehmend auf einen Polizei-Insider. Demnach soll seine Frau Allison Holker am Dienstag völlig aufgelöst in einer Polizeistation in Los Angeles aufgetaucht sein, weil sie sich Sorgen um ihren Mann gemacht hatte: Er sei von zu Hause verschwunden. Später am Tag sei Stephen tot in einem Hotel aufgefunden worden – er erlag einer Schussverletzung. Laut dem Onlinemagazin soll es sich um Suizid handeln, jedoch wurde dieses Detail noch von keiner offiziellen Stelle bestätigt. Die Beamten würden noch ermitteln. Stephen hinterlässt neben seiner Frau, mit der er gerade noch den neunten Hochzeitstag gefeiert hatte, auch drei gemeinsame Kinder.

Erst vor zwei Tagen veröffentlichte Stephen seinen letzten Instagram-Post: Es handelt sich um ein süßes Video, in dem er fröhlich mit seiner Frau zu Weihnachtsmusik tanzt – im Hintergrund ist ihr geschmückter Tannenbaum zu Hause zu sehen. In den Kommentaren finden sich bereits erste Beileidsbekundungen. Reality-Star Snooki (35) schreibt: "Gott segne dich und deine wunderschöne Familie. Es tut mir so leid!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss

Getty Images Stephen Boss mit Frau und Kindern

Getty Images Stephen "tWitch" Boss mit Frau und Kindern



