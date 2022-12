Vor tragischem Tod: Aaron Carter distanzierte sich von allen

Wie schlecht ging es Aaron Carter (✝34) wirklich vor seinem Tod? Der ehemalige Teenie-Star ist Anfang November sehr plötzlich verstorben. Die Ursache wurde nicht offiziell bestätigt, jedoch hatte der Sänger jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen. Sein Manager behauptete bereits vor einem Monat, dass Aaron kurz vor seinem tragischen Ableben schwach gewirkt haben soll. Ein ehemaliger Kollege meinte jetzt zu wissen, dass sich Aaron von allen distanziert haben soll!

Der O-Town-Sänger Erik-Michael Estrada (43) reflektierte in einer aktuellen Folge des Podcasts "Behind the Velvet Rope with David Yontef" über seine Beziehung zu dem verstorbenen Popstar. Die beide sind in der Boyband-Ära groß geworden und wurden sogar einmal von dem gleichen Unternehmen gemanagt. Doch der Bruder von Nick Carter (42) soll sich vor seinem Tod distanziert haben. "Das Traurige an Aaron ist, dass er schon eine ganze Weile weg war. Er hatte sich von allen distanziert. Er machte deutlich, dass er mit vielen Menschen, die ihn wirklich mochten, nichts zu tun haben wollte", erzählte Erik. Er fügte hinzu: "Er hatte Dämonen und Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte und offensichtlich eine psychische Erkrankung."

Auch Aarons ehemalige Partnerin Melanie Martin sagte bereits, dass seine Probleme ihn immer eingeholt hätten. "Er wusste einfach nicht, wie er seinen Dämonen entkommen konnte", berichtete sie gegenüber Page Six.

