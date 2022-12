Während Paris-Tour: Jana Azizi war von Antrag megaüberrascht

Diese Überraschung für seine Liebste Jana Azizi ist Johann Ackermann augenscheinlich geglückt. Am vergangenen Dienstag hatte die TV-Moderatorin die freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass ihr Freund vor ihr auf die Knie gegangen sei. In Paris hielt der einstige Triathlet um die Hand der gebürtigen Ukrainerin an, wovon sie im Anschluss einige Eindrücke im Netz teilte. Mit einem Antrag hat Jana allerdings überhaupt nicht gerechnet.

Im Interview mit RTL verriet die 33-Jährige nun, dass sie von der Liebesbekundung des Sportlers total überrumpelt worden sei. "Ich habe null damit gerechnet – nach Paris zu fahren, war auch noch meine Idee!", berichtete sie. Da das Paar an schon vielen romantischen Orten zusammen gewesen sei, habe sich Jana bei der Reise auch nichts Besonderes gedacht. Johann habe einen ungewöhnlichen Zeitpunkt für den Antrag gewählt. "Wir waren mitten in einer Tour, kamen dann an der 'Wall of Love' vorbei. Ich habe ein Mädchen aus Venezuela gefragt, ob sie schnell ein Bild von uns machen kann und plötzlich kniet Johann vor mir", erinnerte sich die dunkelhaarige Beauty.

Das Paar wolle nun auch erst einmal seine Verlobung genießen. "Das Gefühl ist irgendwie magisch", versicherte sie. Über ihren Verlobungsring verlor die Wahl-Kölnerin dann allerdings doch noch ein paar Worte. "Er ist einfach wunderschön, klassisch und erinnert mich mit jedem Funkeln an diesen Moment und unsere Liebe", schwärmte Jana.

Anzeige

Instagram / jana_azizi Johann Ackermann und Jana Azizi im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi im März 2022

Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de