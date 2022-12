Niedlich! Cheyenne Ochsenknecht teilt Bild mit ihrer Familie

Cheyenne Ochsenknecht (22) bringt ein weiteres Mal zum Ausdruck, wie sehr sie ihre kleine Familie liebt. Im März 2021 wurde die Influencerin zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem mittlerweile Ehemann Nino durfte sie sich über eine kleine Tochter freuen. Wie sehr die Wahl-Österreicherin in ihrer Mutterrolle aufgeht, stellt sie auf ihrem Social-Media-Account immer wieder unter Beweis. Nun begeisterte Cheyenne ihre Community mit einem süßen Familienfoto.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit das gemeinsame Bild mit ihren Liebsten. So sitzt ihre Tochter Mavie (1) zwischen ihren beiden Elternteilen, die sich dem Wonneproppen zugewandt haben. Augenscheinlich sieht Cheyennes Nachwuchs etwas in der Ferne, denn die Kleine hat sich von der Kamera abgewandt und scheint etwas neugierig zu beobachten. "In dieser Welt seid ihr meine Welt", schrieb die 22-Jährige bedeutungsvoll zu der Aufnahme. Ihren Post versah sie zudem mit einem weißen Herz-Emoji.

Allerdings ist für die Eheleute ihre kleine Familie offenbar noch nicht vollständig. So verriet Cheyenne vor wenigen Wochen, dass Nino und sie sich noch weitere Kinder miteinander wünschen. "Es passiert, wann es passiert, aber wir arbeiten jetzt nicht kontinuierlich dran", stellte sie in einer Fragerunde klar.

