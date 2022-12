Cheyenne Ochsenknecht plant bereits weiteren Nachwuchs!

Wird Cheyenne Ochsenknecht (22) demnächst wieder Mutter? Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) ist seit 2019 mit Nino Sifkovits zusammen, am 19. August dieses Jahres wagten sie den nächsten Schritt: Die beiden hatten sich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben. Vergangenes Jahr im März begrüßten die zwei ihr erstes Kind auf der Welt. Doch Töchterchen Mavie wird wohl schon bald kein Einzelkind mehr sein, wie Cheyenne jetzt verriet.

Die 22-Jährige nahm sich am Donnerstagabend Zeit für ihre Fans und beantwortete Fragen im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Ein neugieriger User wollte von der Influencerin wissen, ob sich das Paar weitere Kids wünsche. "Ja, ja. Es passiert, wann es passiert, aber wir arbeiten jetzt nicht kontinuierlich dran", ließ Cheyenne daraufhin ihre Community wissen.

Jedoch ließ sie ihre Fans im Unklaren, wann genau es so weit sein wird. Erst im Mai gab Cheyenne via Instagram einen Einblick in ihren Alltag als Mutter und zeigte sich ehrlich: "Mavie hat gerade eine neue Phase und ist super-anstrengend. Seit ein, zwei Tagen geht's wieder, aber ich bin so todmüde und extrem reizbar und habe superstarke Stimmungsschwankungen."

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino Sifkovits, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de